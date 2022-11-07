Çine'de kayıp ihbarı yapılan kişi baygın vaziyette bulundu

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde 3 gün önce kaybolan 69 yaşındaki kişiye dere kenarında baygın vaziyette ulaşıldı.

Çatak Mahallesi'nde yaşayan Halil İbrahim Yıldız, 4 Kasım'da hayvanlarına bakmak için evden ayrıldı.

Yıldız'ın eve dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Dron ve İHA desteğiyle yapılan aramada Yıldız, bir dere kenarında baygın halde bulundu.

Arazinin engebeli olmasından dolayı jandarma ve AFAD, Yıldız'ı sedyeyle ambulansa kadar taşıdı.

Çine Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





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