Aydın'da Ali Kuşçu Matematik Evi ve Köy Yaşam Merkezi açıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Ali Kuşçu Matematik Evi ve Köy Yaşam Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle hizmete açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığınca imzalanan "Köy Yaşam Merkezleri İş Birliği Protokolü" kapsamında yapılan merkezin açılışına, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş ve Metin Yavuz, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Yenipazar Kaymakam Vekili Şule Demirtaş, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çulhan Mahallesi'ndeki tören alanına video konferans yöntemiyle bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hayırlı olsun" temennilerinin ardından merkezin açılış kurdelesi protokol üyelerince kesildi.

Vali Aksoy, buranın "matematik evi" olduğunu belirterek, öğrencilerin burada matematiği seveceğini söyledi.













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