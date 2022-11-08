Aydın'da firari hükümlü yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan aranan E.K'nin adresini tespit etti.

E.K, ekiplerce gözaltına alındı.

Hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

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