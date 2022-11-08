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Ekim alanı artan pamuğun hasadında sona gelindi

AA

Ekim alanı artan pamuğun hasadında sona gelindi

AYDIN (AA) - FERDİ UZUN - Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık, pamuk üreticisinin geçen yıl fiyat artışından duyduğu memnuniyetle yeniden pamuk üretimine yöneldiğini belirtti.

Ekim alanı bu yıl yüzde 30 artan pamukta hasat sezonunun sonuna gelindi. Yaklaşık 2 milyon 600 bin ton kütlü pamuk üretiminin gerçekleştiği Türkiye'de, iplik sanayisinin kullanımı için 1 milyon ton civarında lif pamuk üretilmesi bekleniyor.

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık, AA muhabirine, üreticinin geçen yıl fiyat artışından duyduğu memnuniyetle yeniden pamuk üretimine yöneldiğini, bunun da ekim alanlarının artmasını sağladığını söyledi.

Balçık, özellikle Ege Bölgesi'nde ekili alanın 90 bin hektardan 120 bin hektara çıkmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, bu üretimin genetik değişikliğe uğramamış tohumlarla yapılmasının önemine işaret etti.

Dünyada çeşitli tarım ürünlerinde, ürünü hastalıklara, zararlılara karşı korumak, verimi artırmak amacıyla genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) kullanıldığına dikkati çeken Balçık, Türkiye'nin bu organizmaları kullanmayan ve iyi tarım uygulamalarına önem veren ender ülkelerden olduğunu dile getirdi.

Balçık, dünyada sürdürülebilir pamuğa yöneliş olduğunu, dünyaca ünlü markaların ve perakende zincirlerinin de bunu tetiklemesiyle Türkiye'de de üreticilerin iyi tarım uygulamalarına yöneldiğini ifade etti.

- Dünya fiyatlarında artış beklentisi

Bertan Balçık, üreticilerin pamuk fiyatının özellikle yılbaşından itibaren toparlanmasını beklediğini belirterek şunları kaydetti:

"Dünyadaki pamuk fiyatları genele yayılan durgunluk ve enflasyonist ortamdan maalesef olumsuz etkilenmiş durumda. 120-130 cent/libre'ye kadar yükselen pamuk fiyatları 80 cent/libre civarında gezmekte. Bu durgunluğun ABD ve AB başta olmak üzere dünya genelinde atlatılması gerekiyor. Biz normal şartlarda pamukta dünya fiyatlarının 100-110 cent/libre bandına yükselmesini bekliyoruz. Burada önümüzde iki etap var. Ocak ve mart ayında oluşacak hareketler inşallah pamuk fiyatlarını da önümüzdeki zaman diliminde hem dünyada hem Türkiye'de tekrar eski seviyesine getirecek."

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