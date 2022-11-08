Aydın'da park halindeyken hareket eden traktörün altında kalan kişi öldü

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeyken hareket eden traktöre binmek istediği sırada aracın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Vasfi Ulukaya (79) 09 AEA 743 plakalı traktörünü Kırklar Mahallesi'ne park etti.

Araçtan inen Ulukaya, traktörün hareket ettiğini fark edince araca binerek el frenini çekmek istedi.

Bu sırada dengesini kaybeden Ulukaya, traktörün altında kaldı.

Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ulukaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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