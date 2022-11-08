Kuşadası açıklarında geri itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 38 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 1 göçmen kaçakçısı ve ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 3 kişinin yakalandığı bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik gemisi yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 38 düzensiz göçmeni kurtardı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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