Aydın'da düzensiz göçmenlerle yurt dışına kaçmaya çalışan 9 FETÖ üyesi yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca geri itilen lastik botta düzensiz göçmenlerle birlikte 9 FETÖ üyesi yakalandı, hakimliğe sevk edilen 4'ü tutuklandı.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki İlyasağa mevkisinde lastik bottaki bir grubun Yunan unsurlarınca geri itildiği ihbarı üzerine jandarma ve sahil güvenlik ekipleri çalışma başlattı.

Lastik botta 16 Yemen, 13 Kongo, 6 Eritre, 2 Filistin ve 1 Ruanda uyruklu düzensiz göçmenin yanı sıra 10 Türk vatandaşı bulunduğu tespit edildi.

Düzensiz göçmenler, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken 10 Türk uyrukludan 9'unun FETÖ üyesi olduğu belirlendi.

Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden eski jandarma yüzbaşı I.Y, eski öğretmen A.K. ile H.A.S, Y.S ve Ö.A. tutuklandı, 2'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 2'si de serbest bırakıldı.





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