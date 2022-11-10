Aydın'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde bir evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Neşetiye Mahallesi'nde Şehmus Demir'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.
Dumandan etkilenen ev sahibinin kardeşi Şahin Demir, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.