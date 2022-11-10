Aydın'da kavgayı ayırmak isteyen genç, bıçakla yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde bir iş yerinde çıkan kavgayı ayırmak için araya giren genç, bıçak darbesiyle yaralandı.

Kahramanköy Mahallesi'nde bir eğlence mekanında müşteriler arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgayı ayırmak için araya giren H.Ö. (17), bıçak darbesiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan H.Ö, Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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