Kuşadası Limanı'nda deniz kirliliğine müdahale tatbikatı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde olası bir deniz kazası sonucu petrol kirliliği zararının en aza indirilmesi amacıyla tatbikat yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü, "Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerden Kaynaklanan Kirliliğe Hazırlıklı Olma" eğitimi ve tatbikatı düzenledi.

Ege Port Yolcu Limanı'nda gerçekleştirilen tatbikata Kuşadası Liman Başkanlığı, Gümrük Muhafaza ve Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri de katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği, limanda yakıt alan gemiden sızıntı olması nedeniyle deniz yüzeyinde oluşan kirliğin yayılmaması ve deniz canlılarına zarar vermemesi için müdahalede bulunuldu.

Hazırlanan eylem planı çerçevesinde, Kuşadası Ege Port limanında çevre birimi başta olmak üzere tüm ilgili departmanlarını harekete geçirerek gerekli lojistik, güvenlik ve diğer destek unsur faaliyetleri sağladı.

Sızıntı olan gemi bariyerlerle çevrilerek sızıntının yayılması engellendi. Ardından, kirliliği toplama aşamasına geçilerek sıyırıcılar denize indirildi ve deniz yüzeyinden toplanan kirlilik depolama tanklarına aktarıldı.

Atıkların, lisanslı atık alım tesislerine gönderilmesiyle tatbikat sonlandırıldı.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölgesi Direktörü ve Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, mevzuat kapsamında limanlarda yılda iki kez yapılan tatbikatlarla denizlerin temizliği için etkin bir ekip oluşturduklarını belirterek personeli yaşanacak olası bir çevre felaketine müdahale için her an hazır tuttuklarını ifade etti.

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