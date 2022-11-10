Aydın'da 133 öğrenci ve sporcunun zehirlenmesi

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AYDIN (AA) - Aydın Valiliği, 1 Kasım'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran öğrenci ve sporcu toplam 133 kişinin yedikleri makarnadan etkilendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Efeler, Çine, Köşk ve Nazilli ilçelerinde öğrenci ve sporcuların tükettikleri yemeklerden ayrı ayrı 3 numune alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Makarnada, hazırlama ve dağıtım sonrası bekleme süresinin uzaması nedeniyle olumsuzluk oluştuğu değerlendirilmektedir. Konu uzmanları tarafından işletmenin üretim ve dağıtım konuları incelenerek gerekli idari tedbirlerin alınması sağlanmıştır. Ayrıca Nazilli ilçesinde yaşanan gıda zehirlenmesi şüphesiyle sporcuların hastaneye kaldırılmasına ilişkin de yemek numunesi alınmış ve analizlerde burada da makarnada olumsuzluk tespit edilmiştir. Olumsuzluğun işletmedeki hijyen koşullarımın uygunsuzluğu sebebiyle olduğu anlaşılmıştır. Konu yargıya intikal ettirilmiştir." denildi.

- Olay

Aydın'ın Efeler, Çine ve Köşk ilçelerinde taşımalı eğitim gören 106 öğrenci 1 Kasım'da, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılmıştı. Aynı gün Nazilli ilçesinde de Nazilli Belediyespor'un altyapısında futbol oynayan 27 sporcu, mide bulantısı şikayetiyle Nazilli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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