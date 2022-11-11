Kuşadası ve Didim açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçesi açıklarında can sallarındaki 33 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, komutanlığa bağlı bot ekipleri, Kuşadası açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen can salındaki 7 kişiyi kurtardı.

Didim açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 2 can salındaki 26 kişi ekiplerce kurtarıldı.​​​​​​​

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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