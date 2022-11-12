Aydın'da firari hükümlü yakalandı

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​​​​​​​​​​​​​​AYDIN (AA) - Aydın'ın Köşk ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 yıl 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B'nin Konak Mahallesi'nde bulunduğu evi belirledi.



E.B, düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemin ardından cezaevine gönderildi.



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