Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kentteki 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Narkotik köpekleri "Dilbaz" ve "Mark"ın da katıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti suçundan 13, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan 37 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, 3 kilogram 424 gram kubar esrar, 242 gram metamfetamin, 4 gram eroin, 42 hap, 19 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, 2 tabanca, 56 mermi, 3 av tüfeği, pompalı tüfek, uyuşturucu satışlarının yazılı olduğu alacak-verecek defteri, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 565 lira ile 2 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı. 48 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyonda farklı suçlardan arama kaydı bulunan 31 kişi de yakalandı.

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