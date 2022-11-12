Aydın’da kablo çalan 2 şüpheli tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın’ın Çine ilçesinde bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sağlık Mahallesi'nde tali yolda park halinde bulunan kamyonette şüphe üzerine arama yaptı.



Aramada 1000 metre bakır kablo bulundu. Yapılan incelemede, kablonun bir telekomünikasyon firmasına ait olduğu belirlendi. Şüpheliler S.D. ve Ş.Y. gözaltına alındı.



İşlemin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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