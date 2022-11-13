Aydın'da firari hükümlü yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B'nin bulunduğu evi belirledi.

Eve düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.