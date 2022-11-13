Söke'de boğa güreşi düzenlendi

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde boğa güreşi düzenlendi.

Güllübahçe Mahallesi'ndeki etkinlikte çeşitli şehirlerden getirilen 100 civarında boğa güreşti.

Mahalle Muhtarı Yusuf Çam, etkinliğe destek veren sponsorlara teşekkür etti. Çam, elde edilen geliri muhtarlığın ihtiyaçları için kullanacaklarını bildirdi.

Güreşleri, Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Jandarma Komutanı Binbaşı Salih Devrim, Aydın Büyükşehir Belediyesi Batı Bölge Koordinatörü Fatih Akkentli de izledi.

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