Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Saadettin Deneri, Ahmet Çenesiz
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç, Planinsec, Nicoletti, Loda (Selin Adalı, Özlem Güven, Özge Nur Çetiner, Merve Nur Öztürk, İdil Naz Başcan)
Bolu Belediyespor: Hande Korkut, Kodala, Dixon, Kegan, Ceren Kapucu, Anisova (Gizem Çerağ Düzeltir, Hilal Kocakara, Buket Yılmaz, Ece Kozdere, Elisa Tuana Köse)
Setler: 22-25, 25-23, 27-25, 25-19
Süre: 130 dakika (27, 33, 42, 28)
AYDIN (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bolu Belediyespor'u 3-1 yendi.