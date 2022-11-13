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Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Saadettin Deneri, Ahmet Çenesiz

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç, Planinsec, Nicoletti, Loda (Selin Adalı, Özlem Güven, Özge Nur Çetiner, Merve Nur Öztürk, İdil Naz Başcan)

Bolu Belediyespor: Hande Korkut, Kodala, Dixon, Kegan, Ceren Kapucu, Anisova (Gizem Çerağ Düzeltir, Hilal Kocakara, Buket Yılmaz, Ece Kozdere, Elisa Tuana Köse)

Setler: 22-25, 25-23, 27-25, 25-19

Süre: 130 dakika (27, 33, 42, 28)





AYDIN (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bolu Belediyespor'u 3-1 yendi.









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