AK Parti Milletvekili Eroğlu AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

AYDIN (AA) - AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, hükümetin Aydın'a büyük destek verdiğini söyledi.

AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenleyen Eroğlu, Aydın'ın fahri hemşehrisi olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Eroğlu, AK Parti'nin kente muazzam yatırımlar yaptığını kaydederek, "Hükümetimiz en büyük desteği Aydın'a verdi. Çünkü burası rahmetli, demokrasi şehidimiz Adnan Menderes'in diyarı. Bizim de ayrı bir gönül bağımız var." dedi.



Aydın'a hükümetin bütçesinden, belediyelere ayrılan para hariç 45 milyar lira yatırım yapıldığını ifade eden Eroğlu, "Bazı belediyeler, 'Bizim paramızı kesiyorlar' ifadelerini kullanıyor. Hayır, kanuna göre bütün belediyelerin hakkı neyse, hangi parti olursa olsun aynen geliyor. Aksini iddia eden varsa buyurun, Halep oradaysa arşın burada." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.







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