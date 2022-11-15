Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dağkaracağaç Mahallesi'ndeki kırsal alanda uyuşturucu satışı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye operasyon yapan ekipler, 10 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst aramalarında 40 gram metamfetamin, 10 gram esrar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirildi.

İşlemin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden L.S, E.G ve S.T, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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