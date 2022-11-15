Aydın'da sağlık ekibi engelli çocuğu lunapark ve hayvanat bahçesine götürdü

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki serebral palsili Mehmet Han Yıldırım'ın, lunapark ve hayvanat bahçesini gezme isteği İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yerine getirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün "Kalbimdeki Yer" projesi kapsamında, yatağa bağımlı ya da ambulans yardımı olmadan dışarıya çıkamayan hastaların taleplerini yerine getirme çalışması devam ediyor.

Sağlık ekipleri bu kapsamda serebral palsi hastası Mehmet Han Yıldırım'a ulaştı. Çocuğun lunapark ve hayvanat bahçesini gezmek istediğini söylemesi üzerine hazırlık yapıldı.

Evde Sağlık Hizmetleri birimi aracıyla evinden alınan Mehmet Han, Nazilli Sümerpark'taki lunapark ve hayvanat bahçesine götürüldü.

Buradaki oyuncaklara bindirilen, daha sonra hayvanların bulunduğu alanı gezen çocuk, eğlenceli anlar yaşadı.

Daha önce lunaparka hiç gitmediğini belirten Yıldırım, kendisine eşlik eden sağlık ekibine teşekkür etti.

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