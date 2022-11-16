Aydın'da 210 kilogram etiketsiz bal ele geçirildi

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Köşk ilçesinde 210 kilogram etiketsiz bal ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başçayır Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramada kavanozlar içinde 210 kilogram etiketsiz bal ele geçirildi.

Balların sahte olup olmadığına ilişkin analiz için Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne numune gönderildi.









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