Yenipazarlı kadınlara "girişimcilik" anlatıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından "Girişimcilik ve KOSGEB destekleri" konulu konferans düzenlendi.

Yenipazar Kaymakam Vekili Şule Demirtaş, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferanstaki konuşmasında, KOSGEB Aydın İl Müdürü Sadullah Dülger ve girişimcilere çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Sadullah Dülger ise devletin girişimcinin her zaman yanında olduğunu belirterek, "Girişimcinin ürettiği ürünü tanıtabilmesi için, fuarlara katılabilmesi için gereken desteği veriyoruz. Bize başvurmanız için herhangi bir aracıya gitmenize gerek yok." dedi.

Destek alan ve kendi tesisini kuran girişimci Yasemin Korkut da hayallerinin peşinden koşan tüm kadınların başarılı olabileceğini söyledi.

Programa, Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile mahalle muhtarları ve kadınlar katıldı.

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