Germencik'te muhtarlar toplantısı yapıldı

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AYDIN (AA) - Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında Germencik ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı.

Aksoy, Germencik Vergi Dairesi konferans salonundaki toplantıda yaptığı konuşmada, muhtarların kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılması hususunda önemli görevler üstlendiğini belirtti.



Muhtarların, mahallelerde devlet ile millet arasında bir köprü vazifesi gördüğünü aktaran Aksoy, muhtarlardan, engelli ve yardıma muhtaç bireylerin ilgili kurumlara bildirilmesini ve onların devletin imkanlarından yararlanmasının sağlanmasını istedi.

Aksoy, kolluk kuvvetlerinin incir hırsızlığı, okul güvenliği ve bağımlılıkla ilgili mücadele ettiğini söyledi.

Toplantıya Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, Belediye Başkanı Fuat Öndeş ile kurum amirleri de katıldı.

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