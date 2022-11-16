Aydın'da firari hükümlü yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan arandığı ve hakkında kesinleşmiş 13 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ç’nin (22) Hürriyet Mahallesi’nde bulunduğunu belirledi.

Operasyonla yakalanan T.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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