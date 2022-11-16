Kuşadası açıklarında 75 düzensiz göçmen kurtarıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 51'i Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 75 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında iki ayrı ihbarı değerlendiren ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 51 düzensiz göçmeni kıyıya getirdi.

Düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, lastik bottaki 24 düzensiz göçmeni sahil güvenlik gemisine alarak karaya çıkardı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.





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