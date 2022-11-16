Aydın'da trenin çarptığı cipin sürücüsü öldü

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde trenin çarptığı cipin sürücüsü öldü.

Alınan bilgiye göre, Söke-Denizli seferini yapan yolcu treni jandarma kavşağındaki hemzemin geçitte Mikail Börekçi'nin (67) kullandığı 09 NS 899 ciple çarpıştı.

Haber verilmesiyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobilin olay yerinden çekilmesinin ardından tren seferinin yeniden başlayacağı belirtildi.





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