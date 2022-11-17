Aydın'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı

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AYDIN (AA) - Aydın'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan aranan V.K. adlı şüphelinin Savuca Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma, zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelinin jandarmadaki ifadesi sürüyor.



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