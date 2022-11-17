Aydın'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ortaklar-Selçuk kara yolu üzerinde Ali B. (42) yönetimindeki 35 GB 0266 plakalı kamyonetle karşı yönden gelen Tahsin P'nin (41) kullandığı 55 AGK 177 otomobil çarpıştı.

Kazada iki araçtaki toplam 7 kişi yaralandı.

Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.





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