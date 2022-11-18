Aydın'da cipin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde devrilen cipteki iki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Yatar'ın (54) kullandığı 09 ABG 850 plakalı cip, Didim-Güllübahçe yolu Akköy Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yatar ile araçtaki Tahir Yıldırım'ın (44) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



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