Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Y.D'nin Kemalpaşa Mahallesi'ndeki adresine operasyon yaptı.

Ekipler, Y.D'yi gözaltına aldı.

Adresteki aramada 160 gram metamfetamin, 75 gram esrar, 10 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 1 sikke, 2 tabanca mermisi ve 111 bin lira para ele geçirildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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