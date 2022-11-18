Kuşadası'nda jandarma ve sahil güvenlik deniz dibi temizliği yaptı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, dalış yaparak deniz dibindeki atıkları topladı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, "Jandarma ve sahil güvenlikten doğaya ve denizlerimize sahip çıkalım" projesi kapsamında çalışma başlattı.

Sevgi Plajı'nda dalış yapan ekipler, deniz dibinden 3 araç lastiği, 2 sandalye, çok sayıda şişe ve kova çıkardı.





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