Aydın'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güzelçamlı sahilinde lastik botu denize indirmeye çalışan bir grubu fark etti.

Bölgeye giden ekipler 5 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen S.O'yu yakaladı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Adliyeye sevk edilen S.O. ise tutuklandı.

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