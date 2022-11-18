Köşk'teki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Köşk ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

M.S'nin kullandığı 34 EJA 869 plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolu Köşk girişinde, S.A yönetimindeki 35 PC 687 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 34 EJA 869 plakalı araçtaki İ.S, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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