Aydın'da Sezai Karakoç için lokma hayrı yapıldı

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AYDIN (AA) - AK Parti Aydın Gençlik Kolları üyeleri, şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un ölüm yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Efeler Bey Cami önünde düzenlenen programda vatandaşlara lokma dağıtıldı.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir, Sezai Karakoç'un ölüm yıl dönümü dolayısıyla lokma hayrında bulunduklarını ifade etti.

Programa AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen de katıldı.

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