Aydın'da hükümlülerin inşa ettiği cami ibadete açıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde inşaatında hükümlülerin görev aldığı Ceza İnfaz Kurumu Camisi, hizmete girdi.

Nazilli Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Diyanet Vakfı Nazilli Şubesi işbirliğiyle düzenlenen açılış töreninde konuşan Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, caminin yapımında görev alanlara teşekkür etti.

Bu uygulamanın diğer ceza infaz kurumlarında da yaygınlaşabileceğini dile getiren Dilsiz, 120 kişi kapasiteli caminin işçilik hariç 600 bin liraya mal olduğunu aktardı.

Konuşmanın ardından 2 hükümlü Kur'an-ı Kerim okudu, caminin yapımına destek veren kurum ve kişilere plaket, görev alan hükümlülere ise teşekkür belgesi verildi.

Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş'in dua etmesinin ardından camide ilk namaz kılındı.

Törene Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Adalet Komisyonu Başkanı Menduh Yalvaç, Nazilli Ceza İnfaz Kurumu Savcısı Ali Okur, Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Caner Özkul, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım ve ilgililer katıldı.

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