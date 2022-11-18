Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve düzenlenen operasyonla yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Neşetiye, Turanlar ve Hıdırbeyli mahallelerinde yapılan operasyonlarda 5 kişi yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve hırsızlıktan aranan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. tutuklanırken, M.C. M.N. B.Ç. ve O.B. serbest bırakıldı.

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