Aydın'da sulama kanalına düşen motosikletin sürücüsü öldü

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde sulama kanalına düşen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Recep Ardıç (29) yönetimindeki 09 ACN 798 plakalı motosiklet, Azizabat Mahallesi Kendirli mevkisinde sulama kanalına düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kanaldan çıkarılan Ardıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Ardıç'ın cesedi, Aydın Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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