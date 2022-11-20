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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatöz, Necmi Avcı

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Berra Eren, Merve Nur Öztürk, Emine Arıcı, Çağla Salih, Nicoletti, Loda (Selin Adalı, Aslıhan Kılıç, Özge Nur Çetiner, Fatma Şekerci, Semra Özer, İdil Naz Başcan)

İlbank: Çiçek Suna Erel, Tuğçe Öcal, Melda Güler, Sude Pehlivan, Aysun Aygör, Ecesu Soner (Sinem Bayazıt, Eylül Karadaş, Ceren Yüzgenç, Azra Sena Uğraş)

Setler: 25-16, 25-22, 25-21

Süre: 73 dakika (21, 27, 25)

AYDIN (AA) - Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, İlbank'ı 3-0 yendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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