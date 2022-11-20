Efeler'de deve güreşi festivali düzenlendi

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde deve güreşi festivali düzenlendi.

Umurlu Deveciler Derneğince Umurlu Stadyumunda düzenlenen etkinlikte Aydın ve çevre illerden 130 deve mücadele etti.

Stadyuma gelen güreşseverler piknik de yaparak güneşli havanın tadını çıkardı.

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