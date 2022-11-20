Aydın'da çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Muzaffer Deniz idaresindeki 09 ZE 620 plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolu Yamalak kavşağında, Ali Kiraz yönetimindeki 35 UY 398 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile Deniz'in idaresindeki otomobilde bulunan Şirin Deniz ve Kiraz'ın kullandığı araçtaki Zübeyde Yavuz ile Samet Karaçelikler yaralandı.

Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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