Aydın'da göçmen kaçakçılığı hükümlüsü yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Germencik ilçesinde, "göçmen kaçakçılığı" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "göçmen kaçakçılığı" suçundan aranan M.D'nin ilçedeki bir evde olduğunu belirledi.

Hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.



İşlemleri tamamlanan M.D. cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.