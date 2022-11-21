Aydın'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildi, 10 kişi yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Köşk ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, zeytin hasadında çalışan tarım işçilerinin bulunduğu Muammer Serinkan yönetimindeki 09 P 8091 plakalı minibüs, Koçak Mahallesi Başdeğirmen mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ve 9 işçi yaralandı. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.





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