Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Köşk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyköy Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu H.Ş, U.K. ve K.D'nin üzerinde bir miktar esrar ve metamfetamin buldu.

Şüpheliler, gözaltına alındı.

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