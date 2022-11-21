Aydın'da kaldırımda otomobilin çarpması sonucu ölen çocuk defnedildi

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde, kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 7 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Hayatını kaybeden ilkokul 1. sınıf öğrencisi Yasin Demir (7) için öğle namazına müteakip Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Aynı kazada yaralandıktan sonra taburcu edilen baba Ahmet Demir, taziyeleri kabul etti.

Demir'in cenazesi, kılınan namazın ardından Tepecik Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan baba ve oğlunun, kaza günü bir mağazadan mont aldıktan sonra eve döndükleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü H.Y. ise tutuklandı.

- Olay

Dün akşam H.Y. idaresindeki 09 L 0805 plakalı otomobil, Denizli Bulvarı Tabakhane Köprüsü'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkmış, araç kaldırımda yürüyen Ahmet Demir ile oğlu Yasin Demir'e çarpmıştı. Kazada Yasin Demir yaşamını yitirmiş, baba ise hastanede tedavi altın alınmıştı.

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