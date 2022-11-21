Aydın'da balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde, 7. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanın 7. katındaki evin balkonundan bir çocuğun düştüğünü fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yabancı uyruklu S.K'nin (2) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Çocuğun ailesiyle misafirliğe gittiği evde 7. kattaki balkondan düştüğü öğrenildi.



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