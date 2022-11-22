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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

AA

Nazilli'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydoğmuş Mahallesi'nde bir adrese operasyon yaptı.

Evdeki aramada 360 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, tabanca, av tüfeği ve 10 bin lira ele geçirildi, M.S gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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