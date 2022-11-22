Nazilli'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydoğmuş Mahallesi'nde bir adrese operasyon yaptı.



Evdeki aramada 360 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, tabanca, av tüfeği ve 10 bin lira ele geçirildi, M.S gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.





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