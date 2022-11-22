Aydın Ticaret Borsası

AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 45 lira, en yüksek 80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|45,00
|80,00
|Siyah salamura zeytin
|14,08
|32,20
|Natürel ham zeytinyağı
|65,00
|75,00
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