Söke'de seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, kullanılamaz hale geldi

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, tamamen yandı.



Kuşadası ilçesi yönünden Söke yönüne giden R.G idaresindeki 07 BGZ 85 plakalı otomobil bir anda alev aldı.



Sürücü R.G, aracını yolun sağına çekip ilk müdahaleyi yaptı.



Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

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