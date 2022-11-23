Aydın’da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AYDIN (AA) - Aydın’ın Germencik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Zeki C'nin (26) kullandığı 09 EB 471 plakalı otomobil ile İsmail Çakıcı (66) idaresindeki motosiklet, Aydın-İzmir kara yolu Kızılcapınar Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Çakıcı, Atatürk Devlet Hastanesine, motosikletteki İsmet Şahin (77) ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Şahin müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan Zeki C'nin işlemleri sürüyor.